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Происшествия

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Председатель Общественного совета при Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте принял участие в мероприятии, посвященном солидарности в борьбе с терроризмом

В главном учебном корпусе Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова состоялось профилактическое мероприятие для студентов, организованное Государственным комитетом юстиции Республики Саха (Якутия) совместно с МВД по Республике Саха (Якутия).

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