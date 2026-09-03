Председатель Общественного совета при Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте принял участие в мероприятии, посвященном солидарности в борьбе с терроризмом

В главном учебном корпусе Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова состоялось профилактическое мероприятие для студентов, организованное Государственным комитетом юстиции Республики Саха (Якутия) совместно с МВД по Республике Саха (Якутия).
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