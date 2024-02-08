МО РФ предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе при мобилизации

В России предлагают установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников: 70 лет для высших офицеров и 65 лет для всех остальных, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
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