Закон, порядок, государство

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В Адыгее «Студенческий десант» узнал об особенностях деятельности экспертов-криминалистов МВД

Сегодня в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» студенты юридического факультета Адыгейского государственного университета познакомились с деятельностью одного из крупных подразделений республиканского МВД - Экспертно-криминалистического центра ведомства.

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