Эвакуация в США. Ведущий заплакал в эфире. "Это будет удар". Что известно об урагане "Милтон" и почему его жертвой стал Зеленский?

© NOAA Keystone Press Agency/Globallookpress Жители Соединённых Штатов ещё не успели прийти в себя после урагана "Хелен" - третьего по количеству жертв в нынешнем веке, а синоптики уже сообщают о новой, ещё более страшной угрозе.
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