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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УНИКС расторгнет контракт с Анхелем Дельгадо из-за повторной травмы

УНИКС расстанется с центровым Анхелем Дельгадо из-за травмы ноги, которую баскетболист получил в расположении сборной Доминиканской Республики, сообщает «БИЗНЕС Online».

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