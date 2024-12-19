В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии

Президент РФ получает данные от правительства и проводит совещания Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин продолжает готовиться к прямой линии — получает данные от правительства, проводит совещания с руководством администрации.
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