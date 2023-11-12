«Это не самое главное». Макс Ферстаппен – о 71-летнем рекорде

«Это не самое главное». Макс Ферстаппен – о 71-летнем рекордеGetty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен высказался о рекорде, который побил на Гран При Бразилии в прошлый уик-энд.