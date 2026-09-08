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Царьград

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Ирину Мудрую оставили под стражей из-за нехватки залога в 20 млн

Ирину Мудрую оставили под стражей из-за нехватки залога в 20 млн

Ирина Мудрая, экс-замглавы офиса Зеленского, более двух недель находится в СИЗО. Суд 25 августа разрешил залог в 20 млн гривен, но пока собрали лишь 666 гривен.

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