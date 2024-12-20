Сергей Банарь: "Лукашенко не позволяет  Западу реализовать свою стратегию в Беларуси"

Западные методички по организации цветных революций в разных странах довольно эффективны, но эта методичка не сработала в Беларуси, поскольку Александр Лукашенко давно у власти, и является олицетворением власти, как таковой, он её понимает и чувствует и предпринимает верные шаги.
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