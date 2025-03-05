Кирилл Молчанов: Зеленский не смог найти слов для извинений

Зачем Зеленский написал пост о перепалке в Белом доме без извинений перед Трампом? Что он имеет в виду, говоря о необходимости исправить ситуацию? Каковы идеи, которые он высказывает по поводу моратория на удары и перемирия? Зеленский написал пост о перепалке в Белом доме, в котором так и не принёс извинения Трампу.