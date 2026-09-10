Эксперт назвал болезни, передающиеся через смартфон

В списке — стафилококк, кишечная палочка, норовирус и другие патогены Врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что игнорирование правил гигиены при использовании мобильного телефона может привести к различным заболеваниям, включая стафилококковую инфекцию и заражение кишечной палочкой.