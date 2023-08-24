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«Арсенал» и «Сосьедад» близки к договоренности об аренде Тирни. Испанцы будут платить всю зарплату

«Арсенал» и «Сосьедад» близки к договоренности об аренде Тирни. Испанцы будут платить всю зарплату

Клубы близки к договоренности о переходе шотландца, сообщает The Athletic. Соглашение не будет включать право или обязательства выкупа.

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