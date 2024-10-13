Автомобиль выехал под поезд в Нижнеудинском районе

Инцидент на железной дороге произошел днем 13 октября на станции Худоеланская. Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, на железнодорожном переезде водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал.
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