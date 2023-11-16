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Роналду – лучший бомбардир квалификации Евро-2024 с 10 голами. У Криштиану 41 гол в отборах к турниру – это рекорд

Роналду – лучший бомбардир квалификации Евро-2024 с 10 голами. У Криштиану 41 гол в отборах к турниру – это рекорд

Форвард сборной Португалии открыл счет в матче против сборной Лихтенштейна. Это 10-й гол Криштиану в этом отборочном цикле чемпионата Европы.

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