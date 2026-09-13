Сколько живет АКБ? И как распознать первые тревожные признаки?

У аккумуляторной батареи много различных параметров: ток холодной прокрутки, резервная емкость, заряд в ампер-часах и так далее.
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