Список сайтов, где можно самостоятельно и бесплатно опубликовать статью

В интернете много сайтов, которые принимают интересные и уникальные статьи на бесплатной основе. Но, как правило, для публикации в них нужно вступать в переписку с редакцией и договариваться о размещении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым