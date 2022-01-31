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«Мактаарал» подпишет 34-летнего защитника сборной Беларуси Юденкова. Его зарплата составит около 2 миллионов тенге («Ухо Анюкевича»)

Телеграм-канал «Ухо Анюкевича» сообщил, что «Мактаарал» подпишет 34-летнего защитника сборной Беларуси Руслана Юденкова.

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