В Тюменской области более 200 студентов стали участниками ликбезов дорожной безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции провели для тюменских студентов ликбезы дорожной безопасности. Автоинспекторы рассказали молодым людям основные правила и требования безопасного поведения на улично-дорожной сети в качестве различных участников движения, привели примеры нарушений, которые становятся причинами аварий.
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