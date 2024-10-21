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Юрий Нестеренко: Дорогие друзья. Представляю вашему вниманию отчёт о проделанной работе за год

Юрий Нестеренко: Дорогие друзья. Представляю вашему вниманию отчёт о проделанной работе за год

Дорогие друзья. Представляю вашему вниманию отчёт о проделанной работе за год.1 Помощь участникам СВО:- передал квадракоптеры нашим бойцам на Херсонском направлении;- на постоянной основе передаю медикаменты, максировочные сети, шуруповёрты, бензопилы, генераторы и необходимые инструменты;- оказал помощь семьям участн.

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