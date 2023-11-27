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Марченко забил 6-й гол в сезоне – с острого угла «Каролине». У него 12 очков в 20 играх

Марченко забил 6-й гол в сезоне – с острого угла «Каролине». У него 12 очков в 20 играх

Россиянин открыл счет в матче с «Каролиной» (2:3), забросив шайбу с острого угла. Марченко набрал 12-е (6+6) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 20 игр.

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