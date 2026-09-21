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Царьград

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В Петербурге «Единая Россия» набирает 55% на выборах в Заксобрание

В Петербурге «Единая Россия» набирает 55% на выборах в Заксобрание

Обработано 89,11% протоколов на выборах в Законодательное собрание Петербурга, явка составила 51,34%.

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