Опять избили участника СВО. И снова всё не так, как выставляют СМИ

pobeditel Терещенко

Автор а вы сами свидетель почему должны вам верить , обратно оправдание преступления . Я думаю вы не будите утверждать что это не преступление , толпой навалились на двоих и женщину и самое главное вы сами же утвердительно написали о 13 ранениях из травматического оружия пострадавшего . А это явное стремление уничтожить человека , ведь ни один травмат и даже боевой пистолет не имеет такого запаса патронов что явно указывает что его неоднократно перезаряжали (что говорит об осмысленных и умышленных действиях ) . И скажите если толпой нападают то этому есть оправдание в уголовном кодексе это говорит о сформировавшейся уголовной группе и наказание из этого следует более тяжкое . Вы и сами указали в статье " По словам местных, эта банда кавказцев постоянно нападает на людей в парке: «Они бездельники, им надо быть на СВО». Согласен, кто-то писал ещё, что оружие давать не стоит, а вот окопы рыть — в самый раз." , вопрос в другом почему руководство города и сама полиция до этого не арестовывала эту банду. Вот это попахивает коррупцией раз им давали такую возможность запугивать и совершать свои уголовные дела , а вы опять в защиту выступаете тех кто совершает скажем так уголовные преступления "Очень хорошо помню историю в Забайкалье, разбирательство идёт до сих пор." Разве там не было уголовных преступлений ; самосуд (с ваших высказываний) это является уголовным преступлением , порча чужого имущества так же уголовное преступление , нанесение тяжких или средней тяжести повреждений человеку так же является уголовным преступлениями так что за эти преступления они не должны нести наказания а то что долго(а какой период вы считаете в данном случае сопоставим) идёт следствия ни о чём не говорит . Так что и в этом случае есть преступления, есть со слов населения города банда отморозков вы сами это указали так что и будет им наказание . Как говорится за каждое преступление должно следовать наказание или вы против этого (ну понятно пока вас это не коснётся , как говорят в народе "пока жаренный петух его -вас не клюнет).