Наученный горьким опытом, решил не торопиться с материалом об инциденте в Батайске. Очень хорошо помню историю в Забайкалье, разбирательство идёт до сих пор.
Опять избили участника СВО. И снова всё не так, как выставляют СМИ
Комментарии
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Negnost Ros
Внутри России не должно быть никаких драк и разборок сейчас! Люди всех народов России должны сплотиться, стать плечом к плечу, гнать внутренних врагов. Поэтому бандиты, хулиганы, криминал- в сложное для страны время должны встать на защиту, уважать военных ( а воюют бойцы разных народов) все должны поддержать Россию. Даже мафия может купить броники или пару машин вооружения. Ребята на передовой защищают нас всех. Тыл должен помогать. А мигрантам стоит сейчас просто сидеть тихо , не высовываться. Ибо разъяренный медведь уж не захочет разбирать , а сметёт все. А медведь уже разъяренн!
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49 мин.
Александр
И в Средней Азии и в Закавказье живут люди. А мерзость делает лживые вбросы и разжигает вражду.
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46 мин.
pobeditel Терещенко
Автор а вы сами свидетель почему должны вам верить , обратно оправдание преступления . Я думаю вы не будите утверждать что это не преступление , толпой навалились на двоих и женщину и самое главное вы сами же утвердительно написали о 13 ранениях из травматического оружия пострадавшего . А это явное стремление уничтожить человека , ведь ни один травмат и даже боевой пистолет не имеет такого запаса патронов что явно указывает что его неоднократно перезаряжали (что говорит об осмысленных и умышленных действиях ) . И скажите если толпой нападают то этому есть оправдание в уголовном кодексе это говорит о сформировавшейся уголовной группе и наказание из этого следует более тяжкое . Вы и сами указали в статье " По словам местных, эта банда кавказцев постоянно нападает на людей в парке: «Они бездельники, им надо быть на СВО». Согласен, кто-то писал ещё, что оружие давать не стоит, а вот окопы рыть — в самый раз." , вопрос в другом почему руководство города и сама полиция до этого не арестовывала эту банду. Вот это попахивает коррупцией раз им давали такую возможность запугивать и совершать свои уголовные дела , а вы опять в защиту выступаете тех кто совершает скажем так уголовные преступления "Очень хорошо помню историю в Забайкалье, разбирательство идёт до сих пор." Разве там не было уголовных преступлений ; самосуд (с ваших высказываний) это является уголовным преступлением , порча чужого имущества так же уголовное преступление , нанесение тяжких или средней тяжести повреждений человеку так же является уголовным преступлениями так что за эти преступления они не должны нести наказания а то что долго(а какой период вы считаете в данном случае сопоставим) идёт следствия ни о чём не говорит . Так что и в этом случае есть преступления, есть со слов населения города банда отморозков вы сами это указали так что и будет им наказание . Как говорится за каждое преступление должно следовать наказание или вы против этого (ну понятно пока вас это не коснётся , как говорят в народе "пока жаренный петух его -вас не клюнет).
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36 мин.
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