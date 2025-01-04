У России заготовлены для Запада «интересные ответы» на случай вторжения в ПМР – Трухан

Украина или НАТО в ближайшее время вряд ли начнут нападение на Приднестровье или Калининград. Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».