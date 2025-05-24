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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

IT-эксперт Гамула предупредил о рисках принятия решений ИИ

IT-эксперт Гамула предупредил о рисках принятия решений ИИ

Отсутствие морали у ИИ создает риски негативных последствий. Современная версия ИИ еще не способна сформировать собственные ценности и этические нормы, поэтому ее действия базируются исключительно на предоставленных ей фактах и алгоритмах, созданных людьми, рассказал РИА «Новости» заместитель директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Андрей Гамула.

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