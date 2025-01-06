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Как выглядит самый большой туннель в мире, который построили китайцы

Как выглядит самый большой туннель в мире, который построили китайцы

Подводный щитовой туннель назвали Цзинань-Хуанган. Рабочие China 14th Bureau Group празднуют завершение строительства самого большого в мире подводного щитового туннеля, Китай , фото: 14th Bureau GroupКитайские строители завершают грандиозный проект по созданию самого большого подводного щитового туннеля в мире.

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