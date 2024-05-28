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В Крыму раскритиковали высказывание Байдена о Второй мировой войне

В Крыму раскритиковали высказывание Байдена о Второй мировой войне

В ответ на недавние высказывания президента США Джо Байдена о ключевой роли американских солдат в победе над фашизмом во время Второй мировой войны, Заур Смирнов, председатель Крымской межнациональной миссии, охарактеризовал в беседе с РИА Новости слова Байдена как «политический склероз», подчеркнув, что такие заявления искажают историческую правду.

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