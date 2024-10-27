«Русские части смерти»: что это были за войска

С лета 1917 года по осень 1920 года Корниловский ударный полк участвовал в более чем 500 сражениях с немцами в ходе Первой мировой кампании, а также воевал в составе Белого движения с частями Красной Армии в Гражданскую войну.
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