ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ. Откуда берутся, и как избавиться? Geo-GEN Откуда и почему берутся финансовые и экономические кризисы? Какова их истинная природа и происхождение? И, главное, какие есть пути и механизмы избавления от них раз и навсегда?.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ. Откуда берутся, и как избавиться? Geo-GEN Откуда и почему берутся финансовые и экономические кризисы? Какова их истинная природа и происхождение? И, главное, какие есть пути и механизмы избавления от них раз и навсегда?.
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