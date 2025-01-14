Кирилл Стрельников Несколько дней назад, когда православные россияне отмечали Рождество, американский мозговой центр Council of foreign relations (CFR) совместно с Фондом Карнеги* опубликовал доклад, который подводит смысловую черту под итогами и перспективами участия Запада в конфликте на Украине.
Кровавый аргумент для Путина: Трамп нашел последнее применение Зеленскому
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Переговоры с Трампом ничего хорошего России не дадут.
Ответить
8 час.
Семен Демин
Неравноценный обмен. США приобретут новые территории, а Россия только вернет утраченное. Да и то не полностью.
Ответить
8 час.
S
Serg
Пускай вводят санкции, может, наконец правительство и Путин развернутся лицом к деревням центральной России, конкретно Ростовской области и проведут газ в эти деревни. Старики- пенсионеры вынуждены по нескольку семей зимовать в одном из домов, так как уголек для отопления на дом стоит 60 000 руб. И откуда у пенсионеров столько денег? Вот и складываются на один дом 2-3 семьи, чтобы хоть как то перезимовать. А программа "газ до участка"- так три шкуры газовики сдерут за проект, прокладку газовой трубы от забора до колонки. Тоже неподъемные суммы для пенсионеров. Трындить о "заботе о народе" с экрана легко. Не мешки ворочать. Вот только результат этой программы не везде работает.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии