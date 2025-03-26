Лебедев сообщил об ударах по тренировочным лагерям ВСУ в Черкасской области

В Черкасской области зафиксированы удары по тренировочным лагерям Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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