Иммобиле забил 25+ голов за сезон Серии А в 3-й раз. Такое удавалось лишь Нордалю и Ньершу

Чиро Иммобиле в третий раз в карьере забил 25 мячей за сезон Серии А. Форвард «Лацио» отметился голом в матче 33-го тура с «Торино» (1:1) и лидирует в списке бомбардиров турнира.
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