Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...
  • Одиссей Одиссеев
    Ну, не такие уж и тупые оказались французы, коли не захотели иметь президентом нападающего футболиста.Бензема набрал 1 ...

Иммобиле забил 25+ голов за сезон Серии А в 3-й раз. Такое удавалось лишь Нордалю и Ньершу

Чиро Иммобиле в третий раз в карьере забил 25 мячей за сезон Серии А. Форвард «Лацио» отметился голом в матче 33-го тура с «Торино» (1:1) и лидирует в списке бомбардиров турнира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх