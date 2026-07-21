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Сэмюэл Л. Джексон призвал темнокожих не болеть за Аргентину на ЧМ: «Исторически расистская страна»

Сэмюэл Л. Джексон призвал темнокожих не болеть за Аргентину на ЧМ: «Исторически расистская страна»

Известный американский актер Сэмюэл Л.Известный американский актер Сэмюэл Л. Джексон поддержал публикацию, в которой темнокожих болельщиков призывали не болеть за сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу, сообщает Daily Mail.

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