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Economist: Мир столкнулся с колоссальным дефицитом СПГ

Economist: Мир столкнулся с колоссальным дефицитом СПГ

На фоне конфликта на Ближнем Востоке мир столкнулся с колоссальным дефицитом сжиженного природного газа, который может смениться избыточным предложением в будущем.

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