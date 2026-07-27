Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Москва потребовала от США объяснить отказ от «анкориджских идей» по Украине

Москва потребовала от США объяснить отказ от «анкориджских идей» по Украине

Москва потребовала от США объяснить отказ от «анкориджских идей» по Украине Россия ожидает от Соединенных Штатов разъяснений после заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что так называемые «анкориджские идеи» больше не могут рассматриваться в качестве основы для урегулирования конфликта на Украине.

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