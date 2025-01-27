Силы ПВО России перехватили 32 украинских беспилотника за ночь

Минувшей ночью силами ПВО уничтожено 32 украинских беспилотника.Министерство обороны России сообщает о 32 БПЛА, которые удалось уничтожить силами противовоздушной обороны над регионами России минувшей ночью.
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