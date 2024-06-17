Почти два десятка объединений предпринимателей вошли в НМСП

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netСтоличный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева и члены Экосистемы по защите прав предпринимателей Москвы подвели первые итоги работы Национального межотраслевого союза предпринимателей (НМСП).
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