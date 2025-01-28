Видео: Александр Дрозденко рассказал о бойцах из Ленобласти на Харьковском направлении

И показал кадры работы военнослужащих зенитно-ракетной батареи Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о жителях Выборгского района, которые сейчас защищают Отечество на Харьковском направлении, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.