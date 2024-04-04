Стас Намин рассказал о состоянии живущей за границей Аллы Пугачёвой

Кукушка хвалит петуха, зато.что петя намин, хвалит кукушку пугалкину. Они для нас говнюки и отстой, пора и забыть этих засранцев и засранок.

lidatima46 Тимощук

Сколько можно писать об этой особе ?Она уже давно никому не интересна в России Пусть живет спокойно если сможет Как у нас говорят совесть собственная сьест если она у нее еще осталась Мразью пугачиха оказалась изрядной