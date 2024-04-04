Алла Пугачёва после отъезда из России изменила свой круг общения и стала общаться только с ограниченным числом друзей.
Стас Намин рассказал о состоянии живущей за границей Аллы Пугачёвой
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Состояние ее тает, по всем параметрам
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3 час.
Александр Ляшенко
Кукушка хвалит петуха, зато.что петя намин, хвалит кукушку пугалкину. Они для нас говнюки и отстой, пора и забыть этих засранцев и засранок.
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1 час.
lidatima46 Тимощук
Сколько можно писать об этой особе ?Она уже давно никому не интересна в России Пусть живет спокойно если сможет Как у нас говорят совесть собственная сьест если она у нее еще осталась Мразью пугачиха оказалась изрядной
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9 мин.
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