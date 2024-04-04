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  • Вовладар Даров
    Состояние ее тает, по всем параметрамСтас Намин расска...

Стас Намин рассказал о состоянии живущей за границей Аллы Пугачёвой

Стас Намин рассказал о состоянии живущей за границей Аллы Пугачёвой

Алла Пугачёва после отъезда из России изменила свой круг общения и стала общаться только с ограниченным числом друзей.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Состояние ее тает, по всем параметрам
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3 час.
Александр Ляшенко
Кукушка хвалит петуха, зато.что петя намин, хвалит кукушку пугалкину. Они  для нас говнюки и отстой, пора и забыть этих засранцев и засранок.
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1 час.
lidatima46 Тимощук
Сколько  можно писать  об этой    особе  ?Она  уже  давно никому не интересна в России Пусть живет   спокойно  если  сможет   Как  у нас говорят   совесть  собственная  сьест  если она  у нее  еще   осталась   Мразью  пугачиха оказалась  изрядной
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