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Франц Тост: Результаты AlphaTauri — не те, на которые я рассчитываю

Франц Тост: Результаты AlphaTauri — не те, на которые я рассчитываю

Getty Images / Red Bull Content PoolГлава Scuderia AlphaTauri Франц Тост оказался недоволен результатами Гран При Бахрейна, на котором ни одному из пилотов команды не удалось финишировать в первой десятке и набрать первые в сезоне-2023 очки.

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