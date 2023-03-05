Франц Тост: Результаты AlphaTauri — не те, на которые я рассчитываю

Getty Images / Red Bull Content PoolГлава Scuderia AlphaTauri Франц Тост оказался недоволен результатами Гран При Бахрейна, на котором ни одному из пилотов команды не удалось финишировать в первой десятке и набрать первые в сезоне-2023 очки.
Getty Images / Red Bull Content PoolГлава Scuderia AlphaTauri Франц Тост оказался недоволен результатами Гран При Бахрейна, на котором ни одному из пилотов команды не удалось финишировать в первой десятке и набрать первые в сезоне-2023 очки.
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