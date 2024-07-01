Если верить слухам, фанатов “Пятницы 13-е” порадуют сразу двумя новыми играми по мотивам франшизыПоклонники культовой хоррор-франшизы “Пятница 13-е” могут вскоре получить сразу два новых игровых проекта, если верить последним слухам из индустрии.