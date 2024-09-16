Главу поселения в Забайкалье отправили в отставку из-за коррупции

Глава поселения Нижне-Шахтаминское утратил доверие и ушел в отставку по требованию прокуратуры.Прокуратура Шелопугинского района уличила главу сельского поселения Нижне-Шахтаминское Владимира Котельникова в нарушении антикоррупционного законодательства.
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