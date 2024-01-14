Жителям Тюмени предлагают избавиться от одной из зависимостей

Курс по профилактике зависимости от гаджетов могут пройти жители Тюменской области. Как сообщает информационный центр регионального правительства, бесплатная программа поможет родителям, учителям и социальным работникам развить здоровые привычки у детей.
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