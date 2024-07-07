Валиева — единственная российская фигуристка, включённая ISU в регистрируемый пул допинг-тестирования

Российская фигуристка Камила Валиева остаётся единственной россиянкой, которая обязана сообщать Международному союзу конькобежцев (ISU), в какой отрезок времени где будет точно находиться для прохождения проверки на допинг.
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