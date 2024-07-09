Алтайские ученые определили пестицид, погубивший пчел в одном из районов края

Химикат воздействует на нервную систему пчел, вызывая сначала нарушение их нормальных функций и в конечном итоге паралич Сотрудники Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" выяснили, каким именно пестицидом и на каком поле отравились пчелы с одной из пасек в Усть-Калманском районе, сообщили на сайте учреждения.