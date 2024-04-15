В торжественной обстановке вице-губернатор Самарской области и начальник Управления по вопросам миграции выдали первые паспорта юным жителям региона

12 апреля в Молодежном центре Самарской области в рамках старта заявочной кампании Всероссийского молодежного форума Движения первых «iВолга» ребятам, достигшим 14-летнего возраста, в торжественной обстановке вручили первые паспорта гражданина Российской Федерации.
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