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Закон, порядок, государство

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  • Россиянин
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В торжественной обстановке вице-губернатор Самарской области и начальник Управления по вопросам миграции выдали первые паспорта юным жителям региона

В торжественной обстановке вице-губернатор Самарской области и начальник Управления по вопросам миграции выдали первые паспорта юным жителям региона

12 апреля в Молодежном центре Самарской области в рамках старта заявочной кампании Всероссийского молодежного форума Движения первых «iВолга» ребятам, достигшим 14-летнего возраста, в торжественной обстановке вручили первые паспорта гражданина Российской Федерации.

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