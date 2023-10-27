Посла Финляндии 25 октября вызвали в МИД РФ

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря 25 октября был вызван в Министерство иностранных дел РФ, где ему было заявлено о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве с Хельсинки в ответ на конфронтационные действия финской стороны.
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