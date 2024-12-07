Гретцки начнет сопровождать Овечкина, когда до рекорда остается четыре гола

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что он и Уэйн Гретцки будут сопровождать российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, когда до "вечного" снайперского рекорда в НХЛ останется четыре шайбы.