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Гретцки начнет сопровождать Овечкина, когда до рекорда остается четыре гола

Гретцки начнет сопровождать Овечкина, когда до рекорда остается четыре гола

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что он и Уэйн Гретцки будут сопровождать российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, когда до "вечного" снайперского рекорда в НХЛ останется четыре шайбы.

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