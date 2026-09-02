Чужой среди своих: как избавиться от импорта, который прикидывается российским изделием

Андрей Бунич: Главное, чтобы у властей было желание закрыть лазейки, которые патронируются кем-то наверху Игорь Землянский Фото: AP/TASS Материал комментируют: Андрей Бунич С 1 января 2025 г.
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