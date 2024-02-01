Гаврилов назвал целью визита Нуланд в Киев оценку конфликта Зеленского и Залужного

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев, чтобы оценить ситуацию вокруг конфликта украинского президента Владимира Зеленского с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным.
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