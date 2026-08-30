Антарктические микробы выдержали вакуум и радиацию в открытом космосе

Ученые из Института медико-биологических проблем РАН представили результат одного из экспериментов на биоспутнике «Бион-М» №2, который осуществил месячный орбитальный полет в августе – сентябре 2025 года.
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